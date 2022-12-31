Advertisement

عربي-دولي

تونس تمدد حالة الطوارئ 30 يوماً

Lebanon 24
31-12-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1024743-638080905781905480.jpeg
Doc-P-1024743-638080905781905480.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من كانون الثاني وحتى يوم 30 من ذات الشهر، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد (الرائد).
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد وقوع هجوم أسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 أخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.
Advertisement
ومنذ ذلك الحين، تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لـ30 يوماً، وتم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وتخول حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-12-31
14:00 | 2022-12-31
13:30 | 2022-12-31
13:00 | 2022-12-31
12:30 | 2022-12-31
12:00 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website