تونس تمدد حالة الطوارئ 30 يوماً

مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من كانون الثاني وحتى يوم 30 من ذات الشهر، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد (الرائد).

وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد وقوع هجوم أسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 أخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.

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ومنذ ذلك الحين، تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لـ30 يوماً، وتم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

وتخول حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.