إنفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

سُمع دوي عشرة الانفجارات في كييف بعد ظهر اليوم، ودعت السلطات المحلية الأوكرانية السكان إلى الاحتماء.

وأعلن عمدة كييف عن مقتل شخص وإصابة آخرين في الانفجارات التي هزت المدينة. (سكاي نيوز)