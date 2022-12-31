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عربي-دولي
إنفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية
Lebanon 24
31-12-2022
|
08:04
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سُمع دوي عشرة الانفجارات في كييف بعد ظهر اليوم، ودعت السلطات المحلية الأوكرانية السكان إلى الاحتماء.
وأعلن عمدة كييف عن مقتل شخص وإصابة آخرين في الانفجارات التي هزت المدينة. (سكاي نيوز)
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