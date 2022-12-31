مدفيديف: هدف العملية العسكرية هو القضاء على النظام النازي في كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن هدف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هو القضاء على النظام النازي في كييف وسيتم تحقيق ذلك حتما.



وأضاف: "بالنسبة لبلادنا ولكل منا، كان عام 2022 في غاية الأهمية ودراميا ونقطة تحول. لم يكن بمقدورنا بعد متابعة ملاحقة نظام كييف للناس في دونباس وتعريضهم للإبادة الجماعية وممارسة القصف والحصار، والتغذية في أوكرانيا الكراهية لروسيا ولكل ما هو روسي. تستمر العملية العسكرية الخاصة منذ ما يقرب من عام. وهي ليس فقط ساعدت السكان في الدفاع عن حق الناس في لغتهم الأم وتقاليدهم وثقافتهم، بل وتهدف لوضع حد للنظام النازي الإجرامي في كييف، وهذا الهدف سيتحقق بالتأكيد".

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