بوتين: الغرب أعلن حرب عقوبات على روسيا وفشل بتحقيق أهدافه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا التي عاشت تحت العقوبات بعد إعادة ضم شبه جزيرة القرم في 2014، تمارس ضدها حرب عقوبات حقيقية، لكن الغرب لم يحقق أهدافه في تدمير البلاد.

قال بوتين خلال معايدته للروس بعيد رأس السنة: "منذ عام 2014 بعد أحداث القرم تعيش روسيا تحت وطأة العقوبات، ولكن هذا العام تم إعلان حرب عقوبات حقيقية علينا ومن بدأها توقع التدمير الكامل لصناعتنا وتمويلنا ونقلنا، لكن لم يحدث هذا".

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وأشار بوتين إلى أن كل ما يتم القيام به في هذا المجال يهدف إلى تعزيز سيادة روسيا في المجال الاقتصادي، مضيفاً بالقول "نضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو بالتأكيد مثال ملهم للدول الأخرى في سعيها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب". (سبوتنيك)