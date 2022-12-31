شولتس يحثّ الألمان على وتوفير الطاقة في العام الجديد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الأزمة في أوكرانيا اختبار "صعب" لألمانيا، داعيا مواطنيه إلى "وحدة الصف وتوفير الطاقة في العام الجديد"، معربا لهم عن شكره على ترشيد الاستهلاك. (روسيا اليوم)

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