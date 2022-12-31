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استشهاد 3 شرطيين وتصفية "إرهابي" في الإسماعيلية

Lebanon 24
31-12-2022 | 17:31
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استُشهد ثلاثة عناصر من الشرطة المصرية وأُصيب 11 آخرون، بينهم ضابط، في اعتداء، نفّذه إرهابيان، تمت تصفية أحدهما بعد أن استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية، مساء الجمعة.
وقالت مصادر أمنية إن "سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحاً آلياً وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمَين وإصابة الآخر، الذي لاذ مع ذلك بالفرار".
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وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن بقية الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.
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