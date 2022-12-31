سوليفان يبحث مع نتنياهو سياسة حكومته اليمينية المتطرّفة

قرّر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، زيارة إسرائيل منتصف كانون الثاني الجاري، ولقاء بنيامين نتنياهو، حول سياسة حكومته اليمينية المتطرفة.

وتأتي زيارة سوليفان على خلفية قلق إدارة الرئيس جو بايدن، من سياسة الحكومة المتطرفة تجاه الفلسطينيين، خصوصاً بكل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر عشوائية.

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كذلك يسود قلق في إدارة بايدن من خطوات حكومة نتنياهو ضد فلسطينيي 1948 وضد استقلالية جهاز القضاء والمثليين، بحيث تضع تحديات أمام القيم الديمقراطية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن سوليفان سيكون المسؤول الأميركي الأول الذي سيزور إسرائيل بعد بدء ولاية حكومة نتنياهو، وأنه يتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الدولة العبرية بعد ذلك بوقت غير طويل.

وتشكل زيارة سوليفان مقدمة لمحادثات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية تمهيداً لزيارة نتنياهو المحتملة للبيت الأبيض، في شباط المقبل.