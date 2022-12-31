أول ساعة من 2023.. انفجارات في كييف وتحذيرات في أنحاء أوكرانيا



وأكد عمدة المدينة فيتالي كليتشكو "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي" في كييف وعدد من المناطق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

Advertisement وطلبت السلطات من سكان كييف الاحتماء، بعد دوي صفارات الإنذار المحذرة من وقوع غارات جوية.

ومن جهة أخرى، قالت خدمات الطوارئ إن صفارات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية. أعلن عمدة كييف أن انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها، بعد أقل من ساعة من دخول البلاد عام 2023.وأكد عمدة المدينة فيتالي كليتشكو "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي" في كييف وعدد من المناطق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.وطلبت السلطات من سكان كييف الاحتماء، بعد دوي صفارات الإنذار المحذرة من وقوع غارات جوية.ومن جهة أخرى، قالت خدمات الطوارئ إن صفارات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية.

ومع إطلاق صفارات الإنذار، صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين: "المجد لأوكرانيا. المجد للأبطال".

وقال مسؤولون في كييف على "تلغرام" إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، لكن لم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.