في أول يوم من 2023.. بيونغ يانغ تطلق باليستيا وكيم يأمر بتعزيز ترسانته النووية

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء ان كوريا الشمالية، أطلقت اليوم الأحد، صاروخا باليستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأوردت "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن عملية الإطلاق هي الثانية على التوالي خلال أقل من 24 ساعة، ونُفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

وجرى الإطلاق حوالي الساعة 02:50 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وهو أول أيام العام الجديد.

هذا ودعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية، وخاصة التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الأحد.

وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم أن بيونغ يانغ ستطور "نظاما لصاروخ باليستي عابر للقارات مهمته الرئيسية هي تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة".

وأصدر كيم أوامره بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية، نقلا عن وسائل إعلام محلية.

ووصف الجيش الكوري الجنوبي سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونغ يانغ على وقف تلك الممارسات.

وأمس السبت، أطلقت بيونغ يانغ 3 صواريخ باليستيّة قصيرة المدى، وفق ما أعلنت سيول، في نهاية عام أطلقت خلاله كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من الصواريخ وكثّفت فيه الأعمال العدائيّة تجاه جيرانها.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام شملت إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات تحظر عليها عقوبات الأمم المتحدة اختبارها. (العربية)