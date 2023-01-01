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عربي-دولي

قصف أوكراني يوقع قتلى في مستشفى بلوغانسك.. وتدمير أهداف روسية

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:00
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أدى قصف أوكراني على مستشفى في مدينة بيرفومايسك بمقاطعة لوغانسك التي تسيطر عليها القوات الموالية لروسيا إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.

 

وقالت مسؤولة في المستشفى المستهدف لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن العدد مرشح للارتفاع، موضحة أن "هناك مرضى وعاملين بالمستشفى من بين القتلى".

 

وفي وقت سابق، أفاد عمدة بيرفومايسك سيرغي كولياجين بأن اثنين على الأقل من طاقم المستشفى أصيبوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية المستشفى بصورايخ "هيمارس".

 

تدمير أهداف روسية

إلى ذلك، أكدت الإدارة العسكرية في كييف، اليوم الأحد، تدمير قوات الدفاع الجوي الأوكراني 32 هدفا جويا روسيا خلال الضربات التي استهدفت العاصمة الأوكرانية في الساعات الماضية.

 

وأضافت الإدارة العسكرية أن شظايا الصواريخ سقطت في عدة أحياء من العاصمة، مشيرة إلى أنه "لم يسجل وقوع ضحايا خلال الهجوم الأخير".

 

يذكر أن صفارات الإنذار من إمكانية حصول ضربات جوية توقفت صباح الأحد بعد ساعات من دويها في كييف ومختلف المقاطعات الأوكرانية. (سكاي نيوز)

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