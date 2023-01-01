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عربي-دولي

خطاب لبوتين بمناسبة رأس السنة.. وهكذا رد عليه زيلينسكي

Lebanon 24
01-01-2023 | 04:00
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مع نهاية عام واستقبال عام جديد، حرص كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مخاطبة شعبيهما للتهنئة بالسنة الجديدة، في حين لم تظهر أي مؤشرات في كلمتيهما على قرب انتهاء الحرب التي انطلقت شرارتها في شباط الماضي وأصبحت قريبة إلى إتمام عام كامل.

 

وقال الرئيس الروسي بوتين في كلمته إن عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية، وإن روسيا تقاتل من أجل استقلالها والحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانبها.

 

ولأول مرة سجل بوتين كلمته للمواطنين الروس بمناسبة عيد رأس السنة ليس على خلفية الكرملين لكن وسط مجموعة من العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

 

كما أصبحت كلمة رأس السنة هذه والتي استغرقت 9 دقائق، هي الأطول من نوعها لبوتين، حيث شدد على أن "الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والهم الأساسي الآن هو مصير روسيا".

وأكد أن "الغرب يستغل أوكرانيا وشعبها بوقاحة لتقسيم وإضعاف روسيا"، مشدداً بالقول: "لن نسمح بذلك أبدا". وأضاف بالقول: "أصبحنا مثالا ملهما لدول أخرى في سعيهم لإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".

 

وهنأ بوتين بشكل خاص جميع أفراد القوات المسلحة الروسية بحلول العام الجديد، وشكرهم على خدمتهم.

 

بالمقابل، أكّد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بلاده "لن تغفر" لروسيا غزوها وقصفها.

 

وكتب بالروسية على "تليغرام": "لن يغفر لكم أحد الإرهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك"، مضيفا "لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله".

 

كذلك، أعلن زيلينسكي لاحقا في إطار تمنياته بمناسبة رأس السنة أن عام 2023 سيكون عام "النصر" في الحرب ضد روسيا.

 

وقال زيلينسكي في خطابه بمناسبة العام الجديد: "نحن نُقاتل وسنُواصل القتال" حتّى النصر، آملاً بأن يكون العام الجديد "عام عودة (...) أراضينا" إلى السيادة الأوكرانيّة.

 

وأشاد بـ"مقاومة أوكرانيا"، قائلًا إنّ السنة المنصرمة هي السنة التي "غيّرت فيها أوكرانيا العالم".

 

تابع زيلينسكي: "لقد طُلِب منّا الاستسلام. اخترنا الهجوم المضادّ! قيل لنا أن نُقدّم تنازلات... نحن ننضمّ إلى الاتّحاد الأوروبّي وحلف شمال الأطلسي". (العربية)

 

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