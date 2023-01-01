Advertisement

عربي-دولي

"أضواء مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. ما سرها؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1024884-638081524679388447.png
Doc-P-1024884-638081524679388447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية بصور ومقاطع فيديو عن أضواء مخيفة وغامضة في السماء، يوم الجمعة الماضي.

 

وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسما غريبا ينطلق في السماء، مخلفا خطا ضوئيا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.

 

ماذا قالت السلطات؟

جيش كوريا الجنوبية أكد أن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

 

وقالت وزارة الدفاع إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

 

وأضافت الوزارة أنها لم تخطر العامة بعملية الإطلاق مقدما لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.

 
Advertisement
 
 
 

وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.

 

وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

 

وجاء إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي وسط توتر مع كوريا الشمالية، وبعد 4 أيام من اتهام بيونغيانغ بإطلاق 5 طائرات مسيرة عبر حدود البلدين الخصمين، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

 

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم يخططون لاستخدام صاروخ يعمل بالوقود الصلب، لإرسال أول قمر صناعي بغرض التجسس. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-01-01
06:51 | 2023-01-01
06:30 | 2023-01-01
06:00 | 2023-01-01
05:30 | 2023-01-01
05:00 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website