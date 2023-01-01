"أضواء مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. ما سرها؟ (فيديو)

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية بصور ومقاطع فيديو عن أضواء مخيفة وغامضة في السماء، يوم الجمعة الماضي.

وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسما غريبا ينطلق في السماء، مخلفا خطا ضوئيا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.

ماذا قالت السلطات؟

جيش كوريا الجنوبية أكد أن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

وقالت وزارة الدفاع إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

وأضافت الوزارة أنها لم تخطر العامة بعملية الإطلاق مقدما لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.

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South Korea’s military confirmed it test-fired a solid-fueled rocket Friday after its unannounced launch triggered a public scare of a suspected UFO or a North Korean missile launch. (AP) pic.twitter.com/yd8ZSSEJ5t — Voice of America (@VOANews) December 30, 2022

وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.

وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجاء إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي وسط توتر مع كوريا الشمالية، وبعد 4 أيام من اتهام بيونغيانغ بإطلاق 5 طائرات مسيرة عبر حدود البلدين الخصمين، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم يخططون لاستخدام صاروخ يعمل بالوقود الصلب، لإرسال أول قمر صناعي بغرض التجسس. (سكاي نيوز)