لقاء بوتين - شي.. رجلان قويان في لحظة ضعف

عندما أعلن الزعيم الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن شراكة "بلا حدود" قبل 10 أشهر، أظهر الطرفان هالة من القوة في تحدٍ مباشر للولايات المتحدة والغرب.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "عندما التقى الزعيمان مرة أخرى يوم الجمعة عبر الفيديو، ظهرا في موقف ضعف، مثقلان بالتهديدات الجيوسياسية والاقتصادية لتحالفهما الاستبدادي غير الرسمي.

كلاهما الآن يملك مساحة صغيرة للمناورة، مما يجعل العلاقة أكثر أهمية، كما وأكثر تعقيدًا. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبح بوتين معزولاً ويعتمد بشكل كبير على الصين للحفاظ على ما يشبه الاستقرار الدبلوماسي والمالي. وقد اشتدت احتياجاته في الأشهر الأخيرة حيث عانى الكرملين من انتكاسات في ساحة المعركة في حرب طاحنة أودت بحياة الآلاف من المدنيين وتركت الاقتصاد الروسي عرضة للخطر".

وتابعت الصحيفة، "هذا الشهر، شهد شي تفكك إستراتيجيته الخاصة بالجائحة، وانفجرت حالات الإصابة بفيروس كوفيد، مشوهًا الصورة التي يريد تقديمها للعالم كقائد لنظام سياسي متفوق. مع الأزمة الحالية، لا يستطيع أن يؤيد بوتين بالكامل ويخاطر بفرض عقوبات عليه، كما ولا يستطيع أن يتخلى عنه ويخاطر بفقدان حليف جيوسياسي رئيسي لمواجهة الغرب. قال يون صن، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، وهو معهد أبحاث مقره واشنطن: "طالما أن الولايات المتحدة تمثل تهديدًا مشتركًا لهما، فإن تقارب مصالحهما سوف يفوق الاختلاف".

وأضافت الصحيفة، "تعتبر روسيا الصين أهم شريك لها في مواجهتها الوجودية مع الغرب. تُعد كل كلمة دعم من شي كدليل على أن بوتين بعيد كل البعد عن كونه وحيدًا في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة. أظهر مقال نشرته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي يوم الخميس كيف أشاد الكرملين بالشراكة بينما حاول تقليل التوقعات بشأن مقدار الدعم الذي ستقدمه الصين. دون تقديم دليل، زعم المقال أن الصين كانت تعمل على مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات".

وبحسب الصحيفة، "مع تدافع أوروبا لوقف اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، أصبحت الصين عميلًا مهمًا. وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم ثلاث مرات هذا الشهر عن تحطيم الرقم القياسي لتوصيل الغاز ليوم واحد إلى الصين. وتعهد الزعيمان يوم الجمعة بتعميق العلاقات بينهما. ودعا شي الصين وروسيا إلى "توفير فرص التنمية لبعضهما البعض"، بينما يهدف بوتين إلى "تعزيز التعاون بين القوات الروسية والصينية". نظرًا لأن الصين تكره انتهاك العقوبات، يقول المسؤولون الغربيون إن روسيا لجأت إلى دولتين صديقتين أخرتين - إيران وكوريا الشمالية - من أجل صفقات طارئة لمحاولة معالجة نقص الأسلحة والذخيرة".

وتابعت الصحيفة، "إن شراكة الصين مهمة للرمزية الأوسع لموسكو التي تساعد في قيادة جبهة معادية للغرب. وأعلن البرنامج الإخباري الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي الروسي "فيستي نديلي" يوم الأحد الماضي أن "الغرب يحاول الضغط بكل قوته على بكين وعلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شخصيًا ، ويطالبهما بالابتعاد عن موسكو وبوتين". وتابع: "لكن موقف بكين لم يتغير". وكتبت غلوبال تايمز الصينية المملوكة للدولة في تعليق حديث: "تبذل الولايات المتحدة كل الجهود لتشجيع أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة صراعها مع روسيا". وأضافت: "تأمل واشنطن في استخدام الحرب لسحق موسكو بالكامل، بما في ذلك جعل الأخيرة تفقد موقعها الأخلاقي داخل المجتمع الدولي".

وأضافت الصحيفة، "يؤكد العلماء الصينيون أيضًا أن غالبية دول العالم لم توافق على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، وتتحدى فكرة أن موسكو معزولة عن الغرب وحلفائه. قال شو بولينغ، الخبير في الشؤون الروسية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمثلان العالم". يأتي دعم الصين على الرغم من التعقيدات التي أحدثها الغزو لشي. كانت بكين تبني علاقاتها الاقتصادية مع الحلفاء الغربيين، لكن الحرب جعلت أوروبا أكثر انسجامًا مع جهود الولايات المتحدة لتقويض الصين. كما ولفت الغزو المزيد من الاهتمام لتهديدات الصين بغزو جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي. وأدى الاضطراب الذي لحق باقتصاد أوروبا من جراء ارتفاع أسعار الطاقة إلى اضطراب أحد أكبر أسواق التصدير في الصين".

وبحسب الصحيفة، "هناك تلميحات إلى أن قلق شي بشأن الحرب آخذ في الازدياد. حث القادة الغربيون شي على بذل المزيد من الجهد لإقناع بوتين بوقف الحرب. لكن الزعيم الصيني أبلغ المسؤولين الأوروبيين أنهم بالغوا في تقدير الدور الذي يمكن أن يلعبه كوسيط، وفقًا لمسؤولين على دراية بالمناقشات. وأضاف المسؤولون أن الزعيمين الصيني والروسي يشتركان في علاقة شخصية قوية، حيث قال شي إنه يثق ببوتين. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، فإن شي لا يمكنه تحمل التخلي عن بوتين أو مشاهدة طموحات الزعيم الروسي تنهار في أوكرانيا، كما يقول المحللون. سيؤدي القيام بذلك إلى إضعاف حليف جيوسياسي رئيسي بشكل خطير وترك الصين تتنافس مع الولايات المتحدة بمفردها في وقت يواجه فيه الزعيم الصيني تحديات خارجية وداخلية متزايدة".

وتابعت الصحيفة، "قال كريغ سينغلتون، الزميل الصيني البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات غير الحزبية: "لا يزال شي متشبثًا بعمق بحرب بوتين، لأن الصين لديها الكثير لتكسبه جيوسياسيًا من انتصار روسي وربما أكثر لتخسره من هزيمة روسية". وأضاف: "بعبارة أخرى، سيستمر زواج المصالح بين شي وبوتين، ليس على الرغم من النكسات الروسية في ساحة المعركة، ولكن بسببها".

وختم بالقول: "إن تجدد إظهار التضامن الصيني الروسي قد يجبر الدول الغربية على إعادة تقييم رغبتها على مضض في الضغط الجماعي على الصين لكبح جماح دعمها لروسيا"."