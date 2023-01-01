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عربي-دولي

في أول يوم من السنة.. قتلى ومصابون بانفجار في كابل

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:30
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أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، ان انفجارا وقع أمام المطار العسكري في كابل اليوم الأحد، أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

 

وأضاف المتحدث عبد النافع تاكور لـ"رويترز": "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابل العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا".

 

ووفق تاكور فإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار والجهة التي تقف وراءه.

 

وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحا في محيط الجانب العسكري من المطار  شديد التحصين، وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق.

 

يشار إلى أن عدة هجمات وقعت في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها. (سكاي نيوز)

 

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