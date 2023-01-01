للعالم العربي في الـ2023.. ماذا توقع ميشال حايك؟

أطلق ميشال حايك ليلة رأس السنة الجديدة 2023، سلسلة من التوقعات للعالم العربي، وجاء فيها:



الإمارات



Advertisement - الإمارات تودع شخصية عظيمة

- غزوة فنية لأحد أعمال حسين الجسمي

- التنافس الإماراتي السعودي سيفتح مجال تعاون

- الطقس سيشهد تغيرات مذهلة



سوريا - لن يبقى اسم وصورة الشيخة فاطمة في الظلّ- الإمارات تودع شخصية عظيمة- غزوة فنية لأحد أعمال حسين الجسمي- التنافس الإماراتي السعودي سيفتح مجال تعاون- الطقس سيشهد تغيرات مذهلة



- ثنائية سوريا ومصر الأسد وأردوغان

- الجيش السوري أمام امتحان عسير

- أكثر من مهمّة لأسماء الأسد في الداخل السوري، وتتعرّض لسلسلة مخاطر

- مساجين خارج السجن السوري

- النظام السوري يغيّر قراره

- التلاعب بالليرة السورية

- "صنع في سوريا" ستظهر من جديد

- عودة اللاجئين السوريين وفوداً إلى سوريا



السعودية - مخيم الهول شراسته بالصورة: نساء داعش وأولادهنّ- ثنائية سوريا ومصر الأسد وأردوغان- الجيش السوري أمام امتحان عسير- أكثر من مهمّة لأسماء الأسد في الداخل السوري، وتتعرّض لسلسلة مخاطر- مساجين خارج السجن السوري- النظام السوري يغيّر قراره- التلاعب بالليرة السورية- "صنع في سوريا" ستظهر من جديد- عودة اللاجئين السوريين وفوداً إلى سوريا

- كؤوس وميداليات للمرأة السعودية

- راشد الماجد من قمة إلى قمّة

- أجندة القيادة السعودية دسمة وللضرب بيد من حديد

- مَن هو ولي العهد الجديد ولماذا سيكون ولياً؟

- تركي آل الشيخ يقود أسمى المعارك

- الحزن يكثر زياراته للعائلة المالكة

- الملك سلمان في المرحلة المقبلة محور أخبار

- غليان بسيط داخل الأسرة

- فيروز وفيروزاتها في السعودية

- السعودية بين التصفية والإعدام

- وجه مشهور يتعرّض على الأراضي السعودية

- محمد عبدو: أزمة صحية

- السعودية تصلي لأحد كبار رموزها

- مشروع سعودي لتحويل الشرق إلى عالم أخضر

- بن سلمان يوسّع مشاريعه صعوداً إلى الجوّ



مصر



- ملكات الجمال يشرّعن أبوابهن في مصر

- الدولار لن يقف في طريق النهضة المصرية

- الكنيسة القبطية إلى توسّع وانتشار

- البنوك المصرية ستواجه الإفلاس

- الجامة العربية جامعة بكلّ معنى الكلمة

- حداد في قناة السويس

- كوارث في المواصلات المصرية

- شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقامي صارخ



الكويت - تمثال أبي الهول بين لغز وصدمة- ملكات الجمال يشرّعن أبوابهن في مصر- الدولار لن يقف في طريق النهضة المصرية- الكنيسة القبطية إلى توسّع وانتشار- البنوك المصرية ستواجه الإفلاس- الجامة العربية جامعة بكلّ معنى الكلمة- حداد في قناة السويس- كوارث في المواصلات المصرية- شيرين عبد الوهاب في مشهد انتقامي صارخ

- صراعات وضغوط على التيار الديني - إلى الانفتاح

- تسلسل العهود والولايات سينقطع وسنرى بعض الأثار المؤلمة

- مجلس الأمة لا يستكين

- سعاد العبدلله وحياة الفهد: اسمان سيسرقان الأضواء

- الصدمة تختار أحد أفراد آل الصّباح

ماذا عن ليلى عبد اللطيف؟

بدورها، بشّرت ليلى عبد اللطيف بسنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق للسعودية عالميّاً، مشيرة إلى أنّ سوريا ستشهد انفراجاً في ما يخص أزمات المياه والغذاء والكهرباء، وستشهد العقارات ارتفاعاً في الأسعار.



