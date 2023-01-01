10 أحداث مُرتقبة في أول شهرٍ من الـ2023.. ما هي؟

من المُنتظر أن يشهد شهر كانون الثاني من العام 2023 سلسلة من الأحداث العديدة البارزة والتي ستُرخي بظلالها على المشهد في الدول التي ستحصل فيها.

وفي ما يلي قائمة بأبرز تلك الأحداث:

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1- الأول من كانون الثاني: يؤدي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين الدستورية لولاية ثالثة كرئيسٍ للبرازيل.

2- الأول من كانون الثاني: تعتمد كرواتيا عملة اليورو لتصبح بذلك العضو الـ20 في منطقة اليورو.

3- الثالث من كانون الثاني: ينعقد الكونغرس الأميركي بأغلبية جمهورية في مجلس النواب، ويقول كبار الجمهوريين إن التحقيق مع الرئيس جو بايدن وحول معاملات عائلته التجارية سيكون أولوية قصوى عندما يتولون السلطة رسمياً.

4- الخامس من كانون الثاني: الإفراج المنتظر عن كريم يونس، عميد الأسرى الفلسطينيين وصاحب أطول مدّة أسر متواصلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

5- الخامس من كانون الثاني: سيقوم الجيش الأميركي بتوسيع التدريب في زمن الحرب للأفراد العسكريين الأوكرانيين للقتال ضد الغزو الروسي، حيث سيتدرب حوالى 500 جندي إضافي إضافي شهرياً في ألمانيا.

6- الخامس من كانون الثاني: سيسمح الإطلاق المتوقع لتأشيرة "الرحالة الرقمي" للعمال الأجانب عن بُعد بالعيش والعمل في إسبانيا لمدة تصل إلى عام، لتحقيق أقصى استفادة من العمل عن بُعد بسبب الوباء.

7- من 5 إلى 8 كانون الثاني: تعرض الشركات والشركات الناشئة ابتكارات الواقع الافتراضي والروبوتات وعناصر التكنولوجيا الاستهلاكية في "CES"، أكبر معرض للإلكترونيات في العالم يُقام في لاس فيغاس.

8- 17 كانون الثاني: يعقد البرلمان الكوري الشمالي دورته المقبلة لوضع خطط للعام المقبل بما في ذلك ميزانية البلاد.

9- 22 كانون الثاني: تقام احتفالات رأس السنة الصينية بمناسبة عام الأرنب، ويعتقد البعض منهم أنّ الأشخاص الذين ولدوا في سنوات الأرانب حساسون ومبدعون ومراعون للآخرين.

10- 22 كانون الثاني: يحيي النشطاء المؤيدون لحق الإجهاض الذكرى الـ50 لإصدار قانون "رو ضد ويد"، وهو الحكم المتعلق بحقوق الإجهاض الذي ألغته المحكمة العليا في حزيران 2022.