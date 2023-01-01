4 أحداثٍ إيجابيّة حصلت عام 2022.. ما هي؟

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تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بأزمة اقتصادية وإنسانية تأثرت بها كل دول العالم، إلا أن نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، دفعت الأخيرة إلى البحث عن مصادر الطاقة المتجددة.وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي عن الطاقة العالمية، إن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة استجابة للأزمة يمثل "نقطة تحول تاريخية" للعزوف عن الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة النظيفة.وعملياً، فإنّ مصرفي لويدز وإتش إس بي سي هما من بين البنوك التي تعهدت بوقف تمويل حقول النفط والغاز الجديدة. وبالمقابل، ارتفع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.كذلك، أصبحت أزمة المناخ هذا العام، موضع اهتمام أكثر من أي وقت مضى، مع صدور المزيد من التقارير المقلقة والطقس القاسي الذي تسبب بكوارث.ومن الأمور المشجعة أن هناك بوادر تقدم، حيث وافقت الولايات المتحدة (ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بعد الصين) على تشريع لتعزيز برنامج إزالة الكربون.ووعد الرئيس الأميركي بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 50-52% عن مستويات 2005، ومن ثمّ إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة.وتشير التحليلات إلى أنه يمكن أن تنخفض الإنبعاثات الأمريكية بنسبة 44 في المئة بحلول عام 2030.كذلك، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المئة هذا العقد.وتوصل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.في سابقة هي الأولى على مستوى العالم، دشنت ألمانيا خط قطارات يعمل بالهيدروجين بشكل كامل، ويبلغ طوله مئة كيلومتر ويربط بين عدة مدن ألمانية شمالي البلاد، الأمر الذي أدى إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار "4400 طنّ كل عام".وجرت تجربة رحلات تجارية عام 2018 باستخدام قطارين يعملان بالهيدروجين. لكن الآن، بات الأسطول بأكمله يستخدم هذه التكنولوجيا.وأخيراً، بعد طول انتظار، وافق ممثلو الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي عقد في مصر في تشرين الثاني على "إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي".وبموجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم، على الرغم من عدم وجود أموال حتى الآن.ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاق بأنه "إشارة سياسة نحن في حاجة لها"، ولكنه حذر من أن ذلك "ليس كافيا بكل وضوح".