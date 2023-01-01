في الهند.. البطالة تقفز إلى أعلى مستوى في 16 شهراً

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ارتفع معدل البطالة في الهند خلال شهر كانون الأول إلى 8.3 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في 16 شهراً، مقابل 8.00 بالمئة في الشهر السابق.وأظهرت بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، الأحد، أن معدل البطالة في الحضر قد ارتفع إلى 10.09 بالمئة في كانون الأول، مقابل 8.96 بالمئة في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44 بالمئة مقابل 7.55 بالمئة.وقال ماهيش فياس المدير التنفيذي للمركز إن الارتفاع في معدل البطالة ليس "سيئا مثلما قد يبدو"، إذ أنه يأتي على خلفية زيادة صحية في معدل المشاركة في القوى العاملة، التي ارتفعت إلى 40.48 بالمئة في كانون الأول، مسجلة أعلى مستوى في 12 شهراً.وأضاف فياس لـ"رويترز": "الأهم هو أن معدل العمالة ارتفع في كانون الأول إلى 37.1 بالمئة وهو من جديد أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2022".ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في تشرين الثاني أن معدل البطالة في الهند تراجع إلى 7.2 بالمئة في الربع من تموز إلى أيلول بالمقارنة مع 7.6 بالمئة في الربع السابق.