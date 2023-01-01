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عربي-دولي

خلال الـ2023.. ماذا ستشهد ساحات التدريب العسكرية الروسية؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 09:30
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قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن القوات البرية بالجيش الروسي ستشارك في 8 مناورات دولية في ساحات التدريب العسكرية الروسية في عام 2023.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم 8 مناورات عسكرية دولية على ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023، وهي: المناورات الروسية – الهندية  "إيندرا -2023"، التدريبات المشتركة للقيادات والأركان العسكرية لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023"، المناورات العسكرية الروسية - اللاوسية المشتركة ، المناورات العسكرية الروسية – الباكستانية المشتركة "الصداقة -2023"، المناورات العسكرية الروسية - الجزائرية المشتركة، مناورات مشتركة لوحدات قوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى "الحدود-2023"، التدريبات الروسية المنغولية المشتركة "سيلينجا 2023"، والمناورات العسكرية الروسية -الفيتنامية المشتركة.
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وسيشارك الجيش الروسي كذلك، في تدريبات فرق حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي "الأخوة الراسخة-2023"، والتي ستقام على أراضي أرمينيا.
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