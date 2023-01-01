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إقتصاد

خطط لـ"عام 2023" الجديد مثل المليارديرات.. أضف هذا إلى قائمتك للتغيير!

Lebanon 24
01-01-2023 | 10:00
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تحت عنوان: "خطط لـ"عام 2023" الجديد مثل المليارديرات.. أضف هذا إلى قائمتك للتغيير!"، جاء في موقع "العربية":
 
مع بداية عام جديد، يراجع البعض سلوكياته وعاداته فيما مضى من الأيام، ويبدأ في وضع خططه للتطوير الذاتي بما يجعله أفضل في كافة النواحي الشخصية والبدنية والعقلية والمادية، ولكن إذا لم تقرر بعد من أين تبدأ؟! فقد يفيدك قراءة نصائح ملياردير عصامي شهير، كما جاء في موقع "العربية". 
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قال الملياردير المالك لفريق، دالاس مافريكس، مارك كوبان، إن كل شخص يزيد عمره عن 30 عاماً يجب أن يقرأ كل يوم. وإلا فهو يقيد نفسه وحياته المهنية.

وأضاف كوبان: "إذا كان عمرك تجاوز الأربعين أو الثلاثين، ولا تقرأ، فأنت محروم ... لأنك لا توسع عقلك". إذ أن الشخص الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة، فيما يعيش من يقرأ عدداً غير محدود من الحيوات".

ويؤكد كلامه، دراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة ييل عام 2016، والتي وجدت أن القراءة لمدة 30 دقيقة يومياً ساعدت المشاركين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكبر على العيش في المتوسط لمدة عامين أطول من نظرائهم الذين لا يقرؤون، بغض النظر عن الصحة والثروة والجنس والتعليم.

وأضاف المقال: "كوبان" نفسه، قارئ نشط. وقال لشبكة "CNBC"، في عام 2018، إنه يقرأ من 4 إلى 5 ساعات يومياً بحثاً في الأخبار العالمية والمحلية ورسائل البريد الإلكتروني وأبحاث التكنولوجيا.

ويبدو أن ابنتي كوبان الأكبر سناً قد اكتسبا ذوقه للقراءة - أو على الأقل تم رشوتهما من أجل ذلك. وقال كوبان إنه عندما كانا أصغر سناً، كانت الفتاتان تكافآن بـ "حذاء أو أي شيء يريدانه" بعد قراءة عدد معين من الصفحات. بعد ذلك، يمكن للعائلة إجراء محادثات حول ما قرأوه.

لكن كوبان قال إنه كان عليه أن يتبنى استراتيجية مختلفة لابنه، البالغ من العمر الآن 13 عاماً، والذي لا يحب القراءة. وفيما كان كوبان قلقاً من أن تناقض ابنه تجاه الكتب قد "يضر به على المدى الطويل" - حتى أدرك أن ابنه كان يتعلم بطرق مختلفة.

وقال كوبان: "إنهم يكتسوب الكثير من المعلومات [عبر الإنترنت]".

وبعد ملاحظة أن ابنه كان يكتسب مفاهيم الأعمال مثل الهوامش الإجمالية والعائدات من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وتيك توك، أدرك كوبان أن المنصات يمكن أن تعمل كأدوات مساعدة للأباء والأمهات.

وقال كوبان: "تيك توك هي أفضل أداة أبوية في العالم لأنها قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما تشاهده. "لذا، إذا أردت أن أعرف ما الذي يريده أطفالي، فأنا ألقي نظرة على خلاصات تيك توك الخاصة بهم". (العربية) 
المصدر: العربية

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