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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

Lebanon 24
01-01-2023 | 11:30
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أمر رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، اليوم الأحد، القادة العسكريين بالتصدي لاستفزازات كوريا الشمالية بحزم، وعدم التردد في خوض الحرب إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

وأفاد مسؤول كوري جنوبي، بأن، يون سيوك يول، أجرى مباحثات في مركز معالجة الأزمات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، كيم سونغ كيوم، وعدد من القادة الآخرين، لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية
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وأكد يون سوك يول، أن أمن كوريا الجنوبية لن يتحقق، إلا بالمواقف الثابتة، وتدريب الجيش، وتزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، للتصدي لأية هجمات محتملة من قبل كوريا الشمالية، حتى لو عنى ذلك خوض الحرب.

كما حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، من أن استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية سينهي نظام الرئيس كيم جونغ أون.

وحثت الوزارة كوريا الشمالية على تصحيح مسارها، من خلال وقف تطوير، ونزع السلاح النووي.

وجاء ذلك، ردا على، أوامر رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، برفع عتاد الترسانة النووية لكوريا الشمالية، ووصفه لكوريا الجنوبية بـ " العدو". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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