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عربي-دولي

جنوب إفريقيا تتولى رئاسة "بريكس"

Lebanon 24
01-01-2023 | 12:30
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تسلمت جمهورية جنوب إفريقيا من الصين اليوم الأحد مهام رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال متحدث باسم خارجية جنوب إفريقيا لوكالة "تاس" إن جنوب إفريقيا تقدر عاليا عضويتها في بريكس وتعتزم خلال رئاستها، التي ستستمر حتى نهاية عام 2023، دعم العمل الفعال لهذه المجموعة المؤثرة من الدول في العالم". ووفقا له، فإن جنوب إفريقيا ترى أولويات رئاستها في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء في المجموعة. (روسيا اليوم) 
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المصدر: روسيا اليوم
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