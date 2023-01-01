Advertisement

عربي-دولي

وزير الحرب الإسرائيلي: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي

Lebanon 24
01-01-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1024982-638081864232921359.jpg
Doc-P-1024982-638081864232921359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الحرب الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، الأحد، إن إيران تسعى جاهدة "لامتلاك سلاح نووي".
 
وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه اليوم في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
Advertisement
كذلك، شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها. (روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-01-01
18:48 | 2023-01-01
18:30 | 2023-01-01
18:00 | 2023-01-01
17:31 | 2023-01-01
17:17 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website