وزير الحرب الإسرائيلي: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي

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وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه اليوم في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه "بالإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".كذلك، شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها. (روسيا اليوم)