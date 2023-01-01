الفاتيكان ينشر الصور الأولى لجثمان البابا بنديكتوس السادس عشر

نشر الفاتيكان الصور الأولى لجثمان البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، الذي أشاد البابا فرنسيس بذكراه خلال قداس عيد رأس السنة في الفاتيكان الأحد، وذلك بعد يوم على وفاته عن 95 عاما.

ووزع دار الصحافة التابع للفاتيكان الصور الرسمية لجثمان عالم اللاهوت الألماني مسجى في كنيسة الدير في الفاتيكان الذي قضى فيه آخر عقد من حياته.

وعلى غرار البابوات السابقين، يظهر البابا الفخري الراحل مرتديا اللباس الأحمر وفي يديه مسبحة ووراءه صليب وشجرة عيد الميلاد وشموع ومغارة.

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وتوفي البابا بنديكتوس، المثقف المحافظ الذي أصبح في 2013 أول بابا يتنحى عن حبريته منذ ستة قرون، السبت في مكان إقامته في دير داخل حرم الفاتيكان.

ويُنقل جثمانه صباح الإثنين إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث يُسجى لثلاثة أيام ليتسنى للمؤمنين وداعه قبل مراسم دفنه التي سيترأسها البابا فرنسيس الخميس.