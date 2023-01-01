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عربي-دولي

آلاف المسافرين علقوا في مطارات فلبينية.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:00
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علق عشرات الآلاف من المسافرين في المطارات الفلبينية، الأحد، بعدما تسبب انقطاع في التيار الكهربائي بانقطاع الاتصالات في أكثر مراكز البلاد ازدحاماً في مانيلا، وأدى إلى إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويل مسارها.
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ورصدت سلطات الطيران صباح الأحد "مشكلة تقنية" مرتبطة بمركزَي إدارة الملاحة الجوية في مطارَي مانيلا المحلي والدولي.

وجرى إلغاء أو تحويل أو تأخير أكثر من 360 رحلة جوية داخل مانيلا وخارجها، ما أثر على خطط حوالي 56 ألف مسافر.
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