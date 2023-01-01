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الرئيس السويسري: للتأقلم مع الصعوبات الاقتصادية

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:30
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دعا الرئيس الجديد للاتحاد السويسري ألان بيرسيه، الأحد، إلى الانفتاح والتكيف لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفي مقدمها التضخم وأزمة الطاقة.

أعرب بيرسيه الذي تزامنت تمنياته لعام 2023 من المتحف الوطني في زيورخ، مع توليه منصبه لمدة عام، عن "بعض القلق"، لأن "المراحل الأخيرة كانت صعبة".
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وأشار إلى جائحة كوفيد والنزاع في أوكرانيا واللذان "ينعكسان سلباً على حياتنا اليومية"، خصوصاً ما تعلق بـ"الطاقة أو التضخم".

وأضاف: "نعرف كيف نتكاتف عند الضرورة"، و"تعلمنا أن مؤسساتنا وضماننا الاجتماعي ونظامنا الصحي وأموالنا العامة متينة"، مشدداً على "أننا قادرون على التكيف".
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