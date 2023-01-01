اشتباكات في الصومال توقع عدداً من القتلى

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قال طبيب بأحد المستشفيات العامة في الصومال إن اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن على مدى عدة أيام في منطقة أرض الصومال الانفصالية ما أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة العشرات.ومنذ ما يزيد على أسبوع، تقاتل قوات الشرطة والجيش المحتجين في لاسعانود، وهي مدينة تقع في شرق منطقة أرض الصومال المتنازع عليه بينها وبين بلاد بنط المجاورة، وهي إحدى مناطق الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على المدينة لصالح بلاد بنط، ويتهمون أيضاً قوات الأمن بالفشل في إنهاء حالة انعدام الأمن بالمدينة.وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها. ويسود السلام في المنطقة رغم أن الصومال تخوض حربا أهلية منذ 3 عقود.