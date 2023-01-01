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عربي-دولي
توقيف رجل يحمل عبوة ناسفة حاول حضور حفل تنصيب لولا
Lebanon 24
01-01-2023
|
12:43
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قالت الشرطة البرازيلية إنها احتجزت رجلاً، الأحد، يحمل عبوة ناسفة وسكيناً، كان يحاول دخول ساحة في العاصمة برازيليا، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا.
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البرازيل
عبوة ناسفة
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