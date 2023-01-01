توقيف رجل يحمل عبوة ناسفة حاول حضور حفل تنصيب لولا

قالت الشرطة البرازيلية إنها احتجزت رجلاً، الأحد، يحمل عبوة ناسفة وسكيناً، كان يحاول دخول ساحة في العاصمة برازيليا، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا.



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