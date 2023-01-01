السيسي لنتنياهو: لتحقيق السلام العادل والشامل

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، وضرورة تجنب أي إجراءات تؤدي لتوتر الأوضاع".وأضاف أن السيسي شدد على مواصلة بلاده تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.من جهته، أفاد حساب رئيس وزراء إسرائيل على "تويتر" بأن الجانبين أكدا "رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدماً، إزاء التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية". وأضاف أن الجانبين أكدا "أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدماً".