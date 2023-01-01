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عربي-دولي

بلينكن: نحض الجميع في السودان على الانخراط في حوار

Lebanon 24
01-01-2023 | 16:30
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه.

كما أضاف في بيان أن بلاده تحث جميع الأطراف على الانخراط سريعاً وبنية حسنة في "حوار هادف" لحل القضايا العالقة.
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وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن

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