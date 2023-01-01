بلينكن: نحض الجميع في السودان على الانخراط في حوار

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه.



كما أضاف في بيان أن بلاده تحث جميع الأطراف على الانخراط سريعاً وبنية حسنة في "حوار هادف" لحل القضايا العالقة.

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