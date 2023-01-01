سقوط أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية.. أوكرانيا: لم يعد لدى روسيا أهداف عسكرية

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مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت فبراير الماضي، أكدت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن موسكو تستهدف المدنيين لأنه لم يعد لديها أهداف عسكرية.كما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن حصيلة أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية التي شنت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.واستهدفت هذه الهجمات خصوصا العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.