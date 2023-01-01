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سقوط أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية.. أوكرانيا: لم يعد لدى روسيا أهداف عسكرية

Lebanon 24
01-01-2023 | 16:59
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مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت فبراير الماضي، أكدت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن موسكو تستهدف المدنيين لأنه لم يعد لديها أهداف عسكرية.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، عن حصيلة أربعة قتلى و50 جريحا في الضربات الروسية التي شنت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة والتي استهدفت بحسب موسكو منشآت تصنيع طائرات مسيرة.
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واستهدفت هذه الهجمات خصوصا العاصمة كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى بحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.
كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أيضا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

وأفاد في بيان بأن الدفاعات الجوية دمّرت 45 مسيّرة من طراز "شاهد". وأكد البيان إسقاط 13 مسيّرة في نهاية عام 2022 و32 أخرى في العام الجديد. (العربية)
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