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عربي-دولي

بلينكن يجري محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني الجديد

Lebanon 24
01-01-2023 | 14:08
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أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، محادثات، عبر الهاتف، مع تشين جانج، الذي كان سفيراً للصين لدى الولايات المتحدة قبل أن يغادر واشنطن عائداً إلى بكين ليتولى وزارة الخارجية في بلاده.

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وكتب بلينكن على تويتر: "ناقشنا العلاقة بين الولايات المتحدة والصين والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة".
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