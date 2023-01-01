وجه كارثي لاحتفالات رأس السنة في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، إصابة 150 شخصا، بسبب الألعاب النارية وإطلاق النار العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في العاصمة بغداد لوحدها.

وكشف مدير إعلام الدفاع المدني جودت عبد الرحمن، لـ"وكالة الأنباء العراقية"، أن "بغداد والمحافظات شهدت 45 حريقا خلال الاحتفال بليلة رأس السنة"، مشيرا إلى أن "20 من تلك الحوادث نجمت عن الألعاب النارية".

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