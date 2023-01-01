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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب كاليفورنيا

Lebanon 24
01-01-2023 | 15:21
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وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي، وفق "رويترز"

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم، إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتراً.
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وكانت المنطقة نفسها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجات في 20 كانون الاول، ما أدى إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطاً زلزالياً متكرراً نسبياً، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجات تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.
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