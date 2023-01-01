السيسي لنتنياهو: إبقاء التهدئة ودفع السلام

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتهنئته بتوليه منصبه رسميا، ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية، مؤكدا مواصلة السيسي تحركاته المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة، واستئناف المفاوضات، لتحقيق السلام العادل والشامل، وضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى توتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

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وأشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن الاتصال تطرق إلى ملف العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وجهود إحياء عملية السلام، في ظل رغبة مصرية قوية في البعد عن السياسات الاستفزازية التي من شأنها إعادة الاشتباكات خاصة في غزة.



