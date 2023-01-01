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عربي-دولي

كولومبيا تتّفق على هدنة مع الجماعات الخمس

Lebanon 24
01-01-2023 | 18:30
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في إطار نزاع مسلح تجاوز عمره 50 عاما بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات، توصّل الرئيس الكولومبي غوستافو بترو إلى اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر مع الجماعات المسلحة الخمس الرئيسية.
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وكتب بترو، عشية رأس السنة: "اتفقنا على وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني وسيغوندا ماركيتاليا والأركان المركزية وقوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا وقوات الدفاع الذاتي في سييرا نيفادا من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2023، وسيعتمد تمديده على التقدم المحرز في المفاوضات".

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