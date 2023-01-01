المصرف المركزي السوري يعلّق بعد انخفاض سعر الليرة

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لأول مرة منذ تراجع الليرة إلى مستويات تاريخية، علّق مصرف سوريا المركزي مؤكدا أنه "يستمر في مراقبة سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة توازن الليرة، ومتابعة معالجة كل العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف".ويتزامن تعليق المصرف مع تحسن ملموس في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت امس انخفاضا الى نحو 7100 ليرة نزولا من 7175 مقابل الدولار، بحسب موقع "الليرة اليوم".وخلال كانون الثاني الماضي، سجلت الليرة السورية تراجعا بنسبة تجاوزت 23% على أساس شهري، وبنسبة قاربت 10% على أساس أسبوعي، وهو ما يقارب ضعف قيمة الدولار في الشهر نفسه من 2021، حين سجل الدولار 3600 ليرة تقريبا.