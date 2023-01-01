صفارات الإنذار تدوي شرقي أوكرانيا

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حذّر حاكم منطقة كييف، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.وقال الحاكم، أوليكسي كوليبا، على تطبيق المراسلة تيليغرام "تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد".وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إداريا إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.