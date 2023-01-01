هجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق

أعلن التلفزيون السوري شنّ إسرائيل هجوماً على جنوب دمشق.

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وأضاف أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو-أرض" من فوق الأراضي المحتلة، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأكد أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.