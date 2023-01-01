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مطار دمشق الدولي خارج الخدمة.. هذا ما استهدفه الهجوم الإسرائيلي فجرا

Lebanon 24
01-01-2023 | 23:30
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أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ان عسكريين اثنين قتلا فجر اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة.

 

وقال مصدر رسمي سوري: "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه."

 

وأضاف المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طال القصف الإسرائيلي "مواقع لحزب الله ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة".

 

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق من الخدمة منذ حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي الى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات. (سكاي نيوز)

 

 

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