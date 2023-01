الحرب في أوكرانيا... الخلافات بين الجيش الروسي والمرتزقة تتصاعد

Advertisement

مع تحول مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في دونباس إلى مساحة لأعنف المعارك الجارية في أوكرانيا، تصاعدت التوترات بين شركة المرتزقة الروسية سيئة السمعة، مجموعة فاغنر، والجيش الروسي وانتقلت من الخفاء إلى العلن.واستهدف رئيس فاغنر، يفغيني بريغوزين، القيادة العسكرية الروسية والمجهود الحربي المتوقف في أوكرانيا بعد أيام من ظهور مقطع فيديو بالقرب من باخموت لمرتزقة الشركة وهم يشتمون، فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ويشكون من نقص الذخيرة في معاركهم ضد القوات الأوكرانية.وبررت العديد من وسائل الإعلام الروسية والمدونين المؤيدين للحرب في البداية أن الفيديو كان مزيفا، ويظهر "قوميين أوكرانيين" مزعومين يرتدون زي مقاتلين في محاولة لتقويض العزم الروسي، لكن بريغوزين بدد هذه النظرية خلال رسالة في 27 ديسمبر تمت مشاركتها على قناة Telegram التابعة للخدمة الصحفية لشركة Concord Management، المملوكة للأوليغارشية الروسية.وقال بريغوزين في الرسالة الصوتية: لا يوجد قوميون [أوكرانيون] في هذا الفيديو، قبل أن يؤكد أن الرجال في الفيديو هم مرتزقة فاغنر وهم ينتقدون على ضباط الجيش الروسي.وقال: "طلب مني الرجال أن أعبر عن ذلك، عندما تجلس في مكتب دافئ، من الصعب أن تسمع عن المشاكل على خط المواجهة، ولكن عندما تجر جثث أصدقاء كل يوم وتراهم للمرة الأخيرة - فإن هناك حاجة ماسة إلى الإمدادات".مضيفا "أما بالنسبة للمشاكل التي تظهر للأسف في كل خطوة ... سنحلها جبرا".والحرب الكلامية هي الأحدث فيما يعتبره كثير من المحللين شرخا عميقا بين النخبة العسكرية وبريغوزين وسط انتكاسات روسيا على الأرض منذ غزوها في 24 فبراير والذي شهد قيام المرتزقة بدور بارز على نحو متزايد، وفقا لموقع راديو أوروبا الحرة.ودفعت الحرب الأوكرانية مجموعة المرتزقة وبريغوزين إلى دائرة الضوء الدولية، وتابع دينيس كوروتكوف - وهو صحفي في مركز دوسير ومقره لندن، وهي وحدة تحقيق يمولها معارض الكرملين المنفي ورجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي - صعود بريغوزين وتطوره على مر السنين وكشف العديد من القصص البارزة حول أنشطة فاغنر في هذه العملية.وفي مقابلة مع Current Time، الشبكة الناطقة باللغة الروسية التي تديرها راديو أوروبا الحرة بالتعاون مع Voice Of America قدم كوروتكوف رؤيته حول موقف بريغوزين المتغير وسط النخبة الروسية، وعلاقة فاغنر المتوترة مع الجيش الروسي، وبروز شركة المرتزقة وسط الحرب في أوكرانيا.وقال كوروتكوف "لا يبدو من المحتمل أن يتم بث مثل هذا الفيديو [مثل ذلك الذي أصدره مرتزقة فاغنر] دون شكل من أشكال الموافقة من بريغوزين"، مضيفا "يبحث [بريغوزين] عن مكانه في هذا الواقع الجديد الذي ظهر إلى حيز الوجود بعد [غزو فبراير] والذي جعله في صراع مع العديد من الأشخاص الأقوياء".وتولت فاغنر أدوارا مهمة في العمليات الروسية في الخارج، بما في ذلك في شرق أوكرانيا بعد اندلاع القتال في عام 2014، وفي سوريا بعد تدخل موسكو، وفي بلدان مختلفة في جميع أنحاء أفريقيا.كما أن بريغوزين معروف بعلاقته أو ملكيته لما يعرف بمزرعة أبحاث الإنترنت، وهي مؤسسة متهمة بمحاولة اختراق مؤسسات أميركية رقميا، أو التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية من خلال الدعاية.ونقل موقع راديو أوروبا الحرة عن الصحفي في مركز دوسير دينيس كوروتكوف قوله إن "سلوك بريغوزين ليس دائما مدروسا جيدا ويمكن أن يكون متهورا إلى حد ما".كما تركت شركة المرتزقة سلسلة من الاضطرابات من أنشطتها، مع تقارير عن تورط المجموعة في تهريب الماس والذهب وتدريب وتزويد الجيوش الأجنبية، ووفيات لم يتم فك لغزها، بما في ذلك مقتل ثلاثة مراسلين روس في عام 2018 أثناء تغطيتهم لأنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى.وبينما كانت القوات التقليدية الروسية تترنح تحت ضغط من الجيش الأوكراني، يقال إن بوتين لجأ إلى فاغنر للقيام بدور متنام، حيث لعبت المجموعة دورا مهما في استيلاء روسيا على ماريوبول وسيفيرودونيتسك، وهي الآن مكلفة بالمساعدة في الاستيلاء على باخموت.ويعتقد أيضا أن آلاف السجناء انضموا إلى المجموعة في الأشهر الأخيرة، مع ظهور مقاطع فيديو لبريغوزين وهو يجند شخصيا من السجون في جميع أنحاء روسيا.ويقول كوروتكوف إن التصريح الأخير من بريغوزين ينبع من الإحباط المستمر من معركة باخموت، حيث ركز بوتين شخصيا على الاستيلاء على المدينة وسط خسائر فادحة من قبل كل من القوات الروسية والأوكرانية.ويضيف أن فاغنر لا تزال تعتمد على الجيش الروسي لتوفير الذخيرة المتناقصة بشكل متزايد.وقال كوروتكوف: "كان هناك حديث عن أن باخموت على وشك السقوط [أمام روسيا] لفترة طويلة، لكن لم يكن هناك نجاح". "سلوك بريغوزين ليس دائما مدروسا جيدا ويمكن أن يكون مندفعا إلى حد ما. نحن نشهد بداية ذلك هنا".وكانت فاغنر ذات يوم منظمة غامضة نفى الكرملين أي صلة له بها، حتى أنه قال إن الشركات العسكرية الخاصة غير قانونية في روسيا.لكن الكثير من ذلك تغير وسط الحرب في أوكرانيا، مع تولي بريغوزين ومرتزقته دورا أكثر علانية.وأصدرت مؤسسة RT الإعلامية الحكومية الروسية فيلما وثائقيا بعنوان PMC Vagner – Contract With The Hunger، والذي مجد مجموعة المرتزقة كوطنيين وألمح إلى اكتساب بريغوزين نفوذا في دوائر النخبة الروسية، حيث يعتقد أنه يحظى بإصغاء بوتين نفسه.ويقول كوروتكوف إنه في حين يشاع أن تأثير بريغوزين على بوتين قد نما، لا يزال يتعين على الأوليغارشية إيجاد طرق أخرى لإيصال مواقفه والضغط من أجل أجندته إلى الرئيس الروسي، مضيفا أن القيام بذلك علنا أصبح الطريقة المفضلة لبريغوزين.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 22 ديسمبر إن فاغنر تسلمت أسلحة من كوريا الشمالية للمساعدة في تعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.ونفى بريغوزين تلك المعلومات، لكن كوروتكوف يقول إنه وسط معركة متوترة في باخموت، يتطلع رئيس فاغنر إلى إظهار التزامه بالمجهود الحربي الروسي مع عزل نفسه أيضا عن أي لوم على النكسات المستقبلية في ساحة المعركة."إنه ليس أحمق على الإطلاق"، قال كوروتكوف، مضيفا "إنه يدرك أن النتيجة تقترب [في باخموت]، باتجاه أو بآخر" (الحرة)