مقبرة جماعية في ليبيا.. 18 جثة في معقل سابق لداعش

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قالت السلطات الليبية إنها عثرت على 18 جثة محترقة في مقبرة جماعية في معقل سابق لتنظيم "داعش"، على طول ساحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقها الصراع.قالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في بيان إن الجثث انتشلت في منطقة السبع بمدينة سرت في وسط ليبيا.وأضافت أن الجثث نقلت إلى مستشفى محلي.