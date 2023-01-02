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عربي-دولي

"ابقوا في الملاجئ".. حالة تأهب في كييف!

Lebanon 24
02-01-2023 | 00:00
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العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، تتواصل اليوم الاثنين، في يوم جديد من شهرها الحادي عشر. فمنذ انطلاقها في شباط الماضي، يستهدف الجيش الروسي المدن الأوكرانية ويضرب مناطق تمركز قوات كييف ومخازن أسلحة الجيش، فيما يقاوم الجيش الأوكراني - بدعم مادي وعسكري من الغرب - في محاولة بعض المدن التي سيطرت عليها قوات موسكو.

 

وفي آخر التطورات، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم، إن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة في ساعة مبكرة من الصباح، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما نُقل إلى مستشفى في حي ديسنيانسكي في كييف بعد أن سقط حطام المسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.

 

وواصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد.

 

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

"حالة تأهب قصوى"

ومنذ فجر الاثنين، بدأت القوات الروسية قصفاً جوياً على العاصمة الأوكرانية كييف، حتى أعلنت السلطات فيها "حالة التأهب القصوى".

 

فقد أفادت الإدارة العسكرية المحلية للعاصمة عبر "تليغرام" فجراً، أن كل خدمات الطوارئ باتت في طريقها إلى مكان القصف، مطالبة السكان بالبقاء في الملاجئ. (سكاي نيوز)

 

 

 

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