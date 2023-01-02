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عربي-دولي

مقتل عنصر من الحرس الثوري يشعل التوترات في أصفهان

Lebanon 24
02-01-2023 | 02:00
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بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت الشوارع في مدينة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان الإيرانية وسط البلاد، وأسفر عن وقوع اشتباكات قضى على إثرها عنصر من الحرس الثوري الإيراني، بات التوتر سيد الموقف.
 
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فقد انتشرت القوات الأمنية ومعها قوات قمعية لمواجهة المحتجين، كما وقعت اشتباكات بين عناصر الأمن وأهالي المدينة.

واعتقلت السلطات بعض ذوي قتلى الاحتجاجات الشعبية في سميرم، في حين تجمع أهالي المدينة أمام منازل بعضهم، بحسب ما نقلته "إيران انترناشيونال".

وذكرت صفحة "1500 صورة" على "تويتر"، التي تغطي أخبار الاحتجاجات، أن القوات الأمنية هاجمت منزل ضحايا الاحتجاجات في سميرم من صباح اليوم، واعتقلت شقيقة علي عباسي، وشقيقي مراد بهراميان.
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