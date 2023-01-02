برلمان ليبيا ينعقد اليوم.. هذه ابرز البنود على جدول أعماله

في ظل تصاعد الأزمة السياسية واستمرار الخلافات بين القوى الرئيسية، من المقرر أن يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك لمناقشة المبادرات المطروحة لحلّها.

وسيناقش النواب في هذه الجلسة، موقف البرلمان من المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، على أن تتضمن لقاء ثنائيا بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأسبوع المقبل في مدينة غدامس، من أجل استئناف الحوار لتجاوز الجمود السياسي والمرور نحو الانتخابات.جاء ذلك بعدما وجّه الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي دعوة إلى صالح والمشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 كانون الثاني المقبل، وفقا لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية"، معتبرا أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.وحتّى الآن، لم يعلن البرلمان ومجلس الدولة عن موقفهما من دعوة الرئاسي، وعن موعد استئنافهما للحوار حول القاعدة الدستورية للانتخابات.