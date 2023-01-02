فرنسا تفرض فحوصات كوفيد على الوافدين من الصين

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بدأت فرنسا، إجراء فحوصات للركاب الوافدين من الصين لرصد متحورات كوفيد المحتملة، وفق أعلن وزير الصحة، فرنسوا براون.وقال الوزير في مطار شارل ديغول، بشمال باريس، "هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا، وإنما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديدا التحقق من المتحورات الجديدة".وأضاف أنها "متحورات أوميكرون حاليا في الصين" مشيرا إلى أنه ستكون هناك "مناقشة على المستوى الأوروبي خلال الأسبوع لمواءمة هذا النموذج" من الفحوصات.وسيتعين على الوافدين من الصين وضع كمامة، وأن يكونوا مستعدين للخضوع لفحص عند الوصول، والذي سيتم إجراؤه بشكل عشوائي.ثم اعتبارا من، الخميس، سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر.