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عربي-دولي

الولايات المتحدة تستبعد بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري

Lebanon 24
02-01-2023 | 04:00
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استبعدت الولايات المتحدة بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري الذي يوفره قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا)، وذلك بسبب عدم تلبية متطلبات القانون، بحسب ما أفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي، مشيراً الى ان إدارة الرئيس جو بايدن "أبدت قلقها البالغ من التغيير غير الدستوري في حكومة بوركينا فاسو".
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