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عربي-دولي

اليابان تعلن رصد طائرة مسيرة صينية قرب أحد جزرها الجنوبية

Lebanon 24
02-01-2023 | 06:30
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قالت وزارة الدفاع اليابانية، إنها رصدت مسيرة عسكريةصينية، بالقرب من جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما اليابانيتين، جنوباً، في أول يوم من سنة 2023.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المسيرة الصينية من طراز WZ-7، وهي طائرة استطلاع عسكرية، حلقت من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ، قبل أن تحلق عائدة وتتجه غرباً.
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