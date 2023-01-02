أسباب تجعل من سوريا أهمية حيوية لحسابات إسرائيل الإقليمية

في الوقت الذي يشير التقارب بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى نيتهما في المصالحة، فإن عودة سوريا إقليمياً تكاد تكتمل. ويبقى العدو الإقليمي الأخير لها على حدودها الجنوبية هو إسرائيل.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "تمت كتابة العديد من الكتب حول العلاقة بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1948. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه اتفاقيات إبراهيم تحديًا صعباً مع وصول حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة إلى السلطة، تبقى مشكلة تل أبيب الأكثر إلحاحًا متمثلة في مرونة الحكومة السورية، التي تضمنت عودتها التقارب مع حماس".

وتابع الموقع، "يسلط كتاب حديث للدبلوماسي الأميركي السابق فريدريك هوف بعنوان "الوصول إلى المرتفعات" الضوء على سبب كون دمشق آخر الحدود مع إسرائيل للتغلب على "مشكلتها" العربية. في حين أن إسرائيل ربما أصبحت صديقة "بالإسم" لبعض دول الخليج، إلى جانب المغرب والسودان، لم يمثل أي من هذه الدول انسدادًا حيويًا في عجلة الأمن الأساسية لإسرائيل. في حين تهيمن أخبار الضربات الجوية الإسرائيلية المنتظمة على سوريا على عناوين الأخبار، لا تزال إسرائيل، سراً، تركز على تداعيات استعادة دمشق موطئ قدمها الإقليمي".

وأضاف الموقع، "لا تشكل سوريا أي تهديد عسكري لإسرائيل، لكن قدرتها على الإبحار في المتاهة البيزنطية لسياسة بلاد الشام - التي تظل عاملاً ذا صلة في لبنان وفلسطين وتركيا - تجعل الأمر أكثر أهمية لإسرائيل من معظم الدول العربية الأخرى. كما وأدت الاضطرابات الأخيرة بين السكان الدروز في جنوب سوريا إلى وضع إسرائيل في حالة تأهب، على الرغم من كونها قضية سورية ذات سيادة".

وبحسب الموقع، "قبل بداية الربيع العربي في عام 2011 مباشرة، كان السلام بين إسرائيل وسوريا يلوح في الأفق، حيث يعمل الدبلوماسيون الأميركيون والأتراك بجد بحثًا عن التقارب. ويمثل كتاب هوف آخر محاولة لحل العقدة السورية. ويقول هوف إنه منذ أن بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي الأميركي، توصل كل دبلوماسي كبير ومستشار للأمن القومي إلى أن السلام بين إسرائيل وسوريا يمكن أن يحل العديد من القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بالنظر إلى قرب دمشق من هذه القضية منذ عام 1948. إن الموضوع الأساسي هو رفض سوريا الاستسلام للضغوط العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية. بينما انصاعت الأردن ومصر للشروط الأميركية في مقابل السلام، كانت دمشق منشغلة بإستعادة مرتفعات الجولان إلى وضعها قبل عام 1967".

وتابع الموقع، "يكرر هوف التأكيد أن سوريا كانت الجيش العربي الوحيد في عام 1948 الذي احتل بنجاح أراضي فلسطين الواقعة تحت الانتداب والتي كانت مخصصة لإسرائيل. وكان يُنظر إلى القضايا الفلسطينية على أنها قضايا جنوبية سورية وليست مختلفة بشكل واضح. كما تحدث عن كيف كانت مكاتب البريد السورية، حتى الخمسينيات من القرن الماضي، تعمل على ما اعتبرته الأمم المتحدة أراض إسرائيلية. كتب هوف أنه من وجهة نظر إدارة كلينتون في الولايات المتحدة، فإن التعامل مع سوريا سهّل التعامل مع الفلسطينيين. وقبل وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بقليل في عام 2000، كانت إسرائيل وسوريا بصدد التفاوض على الأراضي على طول بحيرة طبريا. توفر محادثات هوف الخاصة مع الرئيس السوري الحالي بشار الأسد سياقًا مثيرًا للاهتمام حول كيفية نظر الأميركيين إلى سوريا داخل المنطقة. وقال هوف إنه سلم مذكرة للأسد ذكرت السيادة اللبنانية والنفوذ السوري، وهو ما اعترض عليه الأسد، متسائلاً عن سبب مشاركة لبنان في محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا".

وأضاف الموقع، "هذه هي النقطة الأساسية التي أساء تفسيرها بعض المراقبين، وربما حتى هوف. بينما ناقش القادة الإسرائيليون مرتفعات الجولان والخطوط الدقيقة للحدود بين إسرائيل وسوريا، كان الكثيرون في واشنطن وتل أبيب أكثر قلقًا بشأن نفوذ سوريا في لبنان وبين الجماعات الفلسطينية. في حين أن المراقبين اليوم قد يكونون مهووسين بوجود إيران في سوريا، بالنسبة لقادة الدفاع الإسرائيليين المتعاقبين، فإن القضية الرئيسية كانت استمرار نفوذ سوريا وتدخلها في لبنان والأراضي الفلسطينية. كان مقر كل مجموعة فلسطينية رئيسية إما في دمشق أو في لبنان الذي سيطرت عليه سوريا طوال الحرب الباردة. لقد اعتبرت سوريا نفسها حكماً في فلسطين، يمكن أن يتنافس وجهاً لوجه مع الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات".

وبحسب الموقع، "كان تأثيرها على القضية الفلسطينية يعني أن إسرائيل كان عليها أن تأخذ القوة السورية في لبنان إما من خلال الحرب، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، أو على الطاولة الدبلوماسية، كما فعل القادة السابقون إيهود باراك وإيهود أولمرت وحتى بنيامين نتنياهو. لقد ذهب أولمرت إلى حد القول إن السلام بين إسرائيل وسوريا كان من الممكن أن يمنع اندلاع الحرب الأهلية السورية. مع الأهمية التي توليها الجزائر والإمارات العربية المتحدة وتركيا في الآونة الأخيرة للأسد، ستستمر إسرائيل في مراقبة الأحداث في دمشق".