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عربي-دولي

رئيس بلدية كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة بالمدينة بعد هجمات

Lebanon 24
02-01-2023 | 01:35
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قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.
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