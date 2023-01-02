رئيس بلدية كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة بالمدينة بعد هجمات

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.



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